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Россиян предупредили о сокращении пенсий

17:28
  • суббота
  • 14 сентября 2019

Государство имеет право потребовать от пенсионера оплатить долги

Пенсионный фонд предупредил россиян о возможных удержаниях из пенсии. Таких случаев немного, но, тем не менее, пенсионерам будет полезна эта информация, посчитали в ведомстве. Самый распространённый вариант: гражданин накопил долги по исполнительным производствам, по квартплате и коммунальным платежам или штрафам.

В таких случаях судебные приставы списывают задолженность из пенсии до её полного погашения, пишет "Российская газета". При удержании из пенсии гражданину должно быть сохранено 50% от суммы социальных выплат.

Еще один фактор, влияющий на уменьшение пенсии - переезд в другой город. Известно, что в разных регионах страны пенсии рассчитываются индивидуально. К примеру, в Москве существует городская надбавка к пенсии, которой нет в других субъектах Федерации.

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