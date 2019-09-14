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К Земле приближаются два гигантских астероида

17:52
  • суббота
  • 14 сентября 2019

Учёные NASA следят за космическими объектами

В эти выходные рядом с Землёй пролетят два крупных астероида. В NASA заверили, что опасности столкновения с планетой нет. За этими космическими путешественниками астрономы наблюдают давно: за одним - с 2000 года, за другим - с 2010 года.

Оба небесных тела пролетят на удалении около 14 лунных расстояний от Земли (примерно 5,6 миллиона километров). Диаметр первого астероида составляет от 120 до 260 метров, второй побольше: от 290 до 650 метров в диаметре. В случае, если такой объект упадёт на Землю, разрушения будут катастрофическими и приведут к большим человеческим жертвам.

 

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