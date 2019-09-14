Осталось несколько дней: близкий человек рассказал о состоянии Заворотнюк

Андрею Разину удалось пообщаться с врачами

Близкому другу Анастасии Заворотнюк удалось пообщаться с врачами клиники, в которой находится актриса. По словам продюсера Андрея Разина, состояние звезды сериалов критическое и к ней никого не пускают.

"Она сейчас в коме, без сознания, никого туда не допускают, кроме мужа. Я вчера позвонил врачам, которые ее наблюдают, спросил - можно навестить? Говорят, нет – мы её ввели вчера в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней", - рассказал Разин в интервью "Комсомольской правде".

Со слов врачей, все возможные методы лечения медики испробовали, но началась последняя стадия - отёк мозга. Группа "Ласковый май" молится за Анастасию, сказал Разин.

Несколько дней назад в Сети появилась информация о тяжёлом онкологическом заболевании у Анастасии Завортнюк. На фоне опухоли мозга актрису ввели в медикаментозную кому, врачи не рискуют делать ей операцию, писали телеграмм-каналы. Представители Завортнюк всё отрицают и обещают, что она сама расскажет правду о своём здоровье в эфире одного из телеканалов.