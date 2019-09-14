Трамп отчитался об убийстве сына бен Ладена

Террориста ликвидировали в Центральной Азии

В Центральной Азии убит сын террориста номер один Усамы бен Ладена. Об уничтожении Хамзы сообщил президент США Дональд Трамп. "Хамза бен Ладен, высокопоставленный член "Аль-Каиды" (организация запрещена в России – прим. ред.) и сын Усамы бен Ладена, был убит в ходе антитеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана", - заявил глава Белого дома.

По словам Трампа, потеря Хамзы бен Ладена лишит боевиков одного из лидеров и устранит символическую связь с его отцом. Усама бен Ладен был ликвидирован американскими спецназовцами в мае 2011 года, до этого он взял на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года и взрывы посольств США в Африке в 1998 году. У бен Ладена было, по разным данным, от 20 до 26 детей.