Америка в шоке от способного изменить мир российского оружия

Эксперты оценили возможности противолодочной торпеды

Американские эксперты оценили скоростные показатели подводной торпеды "Шквал. По мнению аналитиков издания National Interest, это российское оружие способно перевернуть с ног на голову образ боевых действий на море.

"Шквал" изобрели ещё в советское время для возможного поражения подлодок стран НАТО. Снаряд в торпеде приводится в движение ракетным двигателем, способным разогнать её почти до 400 километров в час. Автор публикации утверждает, что в арсенале США нет ничего подобного.