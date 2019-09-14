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Америка в шоке от способного изменить мир российского оружия

19:34
  • суббота
  • 14 сентября 2019

Эксперты оценили возможности противолодочной торпеды

Американские эксперты оценили скоростные показатели подводной торпеды "Шквал. По мнению аналитиков издания National Interest, это российское оружие способно перевернуть с ног на голову образ боевых действий на  море.

"Шквал" изобрели ещё в советское время для возможного поражения подлодок стран НАТО. Снаряд в торпеде приводится в движение ракетным двигателем, способным разогнать её почти до 400 километров в час. Автор публикации утверждает, что в арсенале США нет ничего подобного.

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