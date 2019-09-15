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Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Алеппо

09:44
  • воскресенье
  • 15 сентября 2019

Уставшие от войны люди получили самое необходимое

Более трёх тонн гуманитарной помощи привезли российские военные в один из  посёлков в пригороде Алеппо.  Жителям раздали 500 килограммов продовольственных наборов, а также вещи первой необходимости. 

Этот район серьёзно пострадал во время войны. Террористы разрушили жилые дома, все коммуникации, разграбили фермы. Сейчас в населённом пункте проживают около трёх с половиной тысяч человек, сообщает "ТВ Центр".

Во время встречи с представителями российского центра по примирению они рассказали о том, что в районе не работает ни одна больница. У людей нет возможности получить даже элементарную медицинскую помощь. Наши военные обещали приехать снова, уже вместе с врачами.

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Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
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