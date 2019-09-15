Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Алеппо

Уставшие от войны люди получили самое необходимое

Более трёх тонн гуманитарной помощи привезли российские военные в один из посёлков в пригороде Алеппо. Жителям раздали 500 килограммов продовольственных наборов, а также вещи первой необходимости.

Этот район серьёзно пострадал во время войны. Террористы разрушили жилые дома, все коммуникации, разграбили фермы. Сейчас в населённом пункте проживают около трёх с половиной тысяч человек, сообщает "ТВ Центр".

Во время встречи с представителями российского центра по примирению они рассказали о том, что в районе не работает ни одна больница. У людей нет возможности получить даже элементарную медицинскую помощь. Наши военные обещали приехать снова, уже вместе с врачами.