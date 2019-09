НОВОСТИ Новости Украины

Лучший город Земли Зеленский решил задобрить жителей оторванного от страны Донбасса В украинском МИДе разработали пакет предложений для юго-востока В украинском МИДе готовят пакет предложений для жителей Донбасса, которые уже давно определились – с Украиной им не по пути. В дипломатическом ведомстве пояснили, что президент Зеленский хочет прийти к окончательному решению ситуации на юго-востоке. "Мы готовы упростить жизнь людям, для этого необходимы возможности, чтобы люди слушали радио и смотрели телевидение", - заявили в МИДе и открестились от предложений, которые ранее озвучивал Пётр Порошенко и его команда. На минувшей неделе глава Украины пообещал, что продолжит процесс разведения войск в Донбассе, но при этом был категорически против ввода миротворцев в регион. Правда, при этом, как и его предшественник, Зеленский настаивает на том, чтобы миротворцы появились на российско-украинской границе.

Владимир Зеленский и украинские военные ©<a href="http://www.president.gov.ua">Пресс-служба Президента Украины</a>

Последствия военных действий в Донбассе ©<a href="http://www.flickr.com/photos/osce_smmu/">Flickr: Organization for Security and Co-operation in Europe</a>

Последствия обстрела жилых районов Донбасса ©<a href="http://www.osce.org">Organization for Security and Co-operation in Europe </a>

Минное поле в Донбассе ©<a href="http://www.flickr.com/photos/osce_smmu/">Flickr: Organization for Security and Co-operation in Europe</a>