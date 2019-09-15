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Зеленский решил задобрить жителей оторванного от страны Донбасса

09:52
  • воскресенье
  • 15 сентября 2019

В украинском МИДе разработали пакет предложений для юго-востока

В украинском МИДе готовят пакет предложений для жителей Донбасса, которые уже давно определились – с Украиной им не по пути. В дипломатическом ведомстве пояснили, что президент Зеленский хочет прийти к окончательному решению ситуации на юго-востоке.

"Мы готовы упростить жизнь людям, для этого необходимы возможности, чтобы люди слушали радио и смотрели телевидение", - заявили в МИДе и открестились от предложений, которые ранее озвучивал Пётр Порошенко и его команда.

На минувшей неделе глава Украины пообещал, что продолжит процесс разведения войск в Донбассе, но при этом был категорически против ввода миротворцев в регион. Правда, при этом, как и его предшественник, Зеленский настаивает на том, чтобы миротворцы появились на российско-украинской границе.

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