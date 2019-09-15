Тяжелобольная Заворотнюк написала Садальскому из больницы

Она благодарит коллегу за поддержку

Актёр Станислав Садальский утверждает, что Анастасия Заворотнюк написала ему из больницы. Ранее СМИ сообщали, что актриса находится в коме, у неё рак мозга.

В переписке, которую Садальский опубликовал у себя в соцсети, Заворотнюк благодарит Садальского "за невероятную, сердечную поддержку" и передаёт ему "огромное спасибо". "Настя, я тебя люблю", – ответил Садальский. При этом дата сообщений на выложенном скриншоте не видна.

До этого Садальский призвал не верить продюсеру Андрею Разину, который ранее написал, что у Заворотнюк последняя стадия рака головного мозга. Разин утверждал, что переговорил с лечащими врачами актрисы и они ему сообщили печальную новость – актрисе осталось жить несколько дней. В тоже время её представители говорят, что Анастасия скоро сама озвучит исчерпывающую информацию о своём здоровье в эфире одного из телеканалов.