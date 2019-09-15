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Самый опытный российский космонавт отстранён от полётов

10:40
  • воскресенье
  • 15 сентября 2019

Фёдор Юрчихин не прошёл медкомиссию

Врачи вынесли неутешительный вердикт Фёдору Юрчихину: его решили отстранить от полётов и исключить из отряда космонавтов. Самый опытный российский космонавт больше не поднимется на орбиту, сообщил РИА Новости командир отряда космонавтов Олег Кононенко.

Юрчихину 60 лет, он совершил пять космических полётов. Их суммарная продолжительность составила 672 суток. За это время он совершил девять выходов в открытый космос общей длительностью почти 60 часов.

Сейчас в российском отряде космонавтов 25 человек, у большинства из них  нет опыта полётов на орбиту. Между тем, самому старому космонавту, побывавшему в космосе, было 77 лет. Это – американец Джон Гленн, свой последний полёт он совершил в 1998 году.

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