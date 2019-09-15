В больнице Ярославля скончался пострадавший в аварии с фурой

Растёт число жертв страшного ДТП

Ространснадзор начал проверку перевозчика, которому принадлежал автобус, попавший накануне в ДТП под Ярославлем. Число жертв аварии возросло до восьми человек: один из пострадавших скончался в больнице. В региональном госпитале остаются 28 человек, сообщает "ТВ Центр". По словам врачей, трое находятся в тяжёлом состоянии.

Столкновение рейсового автобуса с грузовиком произошло 14 сентября на трассе Ярославль - Иваново. По неясным причинам, фура выехала на встречную полосу. В результате лобового столкновения оба водителя транспортных средств погибли на месте. Также жертвами ДТП стали семь пассажиров. Известно, что за несколько дней до аварии автобус прошел плановое техобслуживание и был исправен. Следственный комитет и МВД возбудили два уголовных дела.