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В больнице Ярославля скончался пострадавший в аварии с фурой

10:41
  • воскресенье
  • 15 сентября 2019

Растёт число жертв страшного ДТП

Ространснадзор начал проверку перевозчика, которому принадлежал автобус, попавший накануне в ДТП под Ярославлем. Число жертв аварии возросло до восьми человек: один из пострадавших скончался в больнице. В региональном госпитале остаются 28 человек, сообщает "ТВ Центр". По словам врачей, трое находятся в тяжёлом состоянии.

Столкновение рейсового автобуса с грузовиком произошло 14 сентября на трассе Ярославль - Иваново. По неясным причинам, фура выехала на встречную полосу. В результате лобового столкновения оба водителя транспортных средств погибли на месте. Также жертвами ДТП стали семь пассажиров. Известно, что за несколько дней до аварии автобус прошел плановое техобслуживание и был исправен. Следственный комитет и МВД возбудили два уголовных дела.

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Последствия ДТП с участием автобуса
Полиция на месте ДТП
Полиция на месте ДТП
Последствия ДТП с участием автобуса и фуры
Последствия ДТП с участием автобуса и фуры
Последствия ДТП с участием фуры
Последствия ДТП с участием фуры
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