Призыв к войне? США обвинили Иран в атаке на Саудовскую Аравию

Эр-Рияду пришлось вдвое сократить нефтедобычу

После диверсий на своих НПЗ Саудовская Аравия сократила добычу нефти на 50%. Эксперты прогнозируют повышение мировых цен на углеводороды. В США заявили о готовности оказать помощь в стабилизации рынка, а также обвинили Иран в нападениях на объекты саудитов. Более того, из Вашингтона звучат призывы - атаковать нефтяные объекты Тегерана.

На снимках со спутника виден масштаб последствий крупнейшей атаки на сырьевые предприятия в Саудовской Аравии. Нападению подвергся самый большой в мире в мире нефтеперерабатывающий комплекс, а также НПЗ в районе Хурайс. Там располагается второе по величине месторождение нефти в королевстве. Оба завода принадлежат крупнейшей нефтяной компании на планете Saudi Aramco, ста процентами акций которого владеет правительство Саудовской Аравии, сообщает "ТВ Центр".

Через СМИ власти уверяют, что с пожаром справились. Однако, по некоторым данным, полностью потушить возгорание не удаётся. Атака произошла ночью, а на видеокадрах, снятых днём, чёрный дым продолжает застилать окрестности.

Представитель министерства внутренних дел Саудовской Аравии заявил, что в субботу, в четыре часа утра служба промышленной безопасности компании взяла под контроль два пожара на двух заводах. Опасности распространения огня нет, МВД начало расследование. Инцидент произошёл из-за атаки беспилотников.

В Саудовской Аравии эти атаки считают террористическими. Ответственность за нападение взяли на себя хуситы из шиитского движения "Ансар Аллах". Дроны были запущены из соседнего с Саудовской Аравией Йемена. С ним Эр-Рияд ведет войну уже более четырёх лет. Саудовцы бомбят шиитских повстанцев, те отвечают атаками беспилотников. Но этот удар по нефтезаводам - крупнейший за всю историю противостояния. Йеменские мятежники пообещали продолжать нападения в гораздо больших масштабах, пока королевство не прекратит военные действия в их стране.

В результате атаки в Саудовской Аравии рухнула нефтяная отрасль. Правда, власти признают потерю только половины нефтедобычи. Производства на предприятиях, подвергшихся ударам, остановлены. Взрывы привели к прекращению поставок сырой нефти в объёме почти шести миллионов баррелей. Помимо этого, теракт спровоцировал и остановку производства попутного газа. Власти пока ещё только подсчитывают ущерб, а Вашингтон уже тут как тут. Формально выражая сочувствие и поддержку, обещая помощь в обеспечении самообороны Эр-Рияду американцы преследуют свои вполне себе прагматичные цели: как экономические, так и политические. Дональд Трамп мгновенно позвонил наследному принцу, а госсекретарь Майк Помпео обрушился с обвинениями на Иран, возложив ответственность за атаки на Тегеран, хотят тот заявил о своей непричастности.

Логика вполне традиционная, когда американцы упрямо хотят добиться желаемого. Глава Госдепа говорит об отсутствии доказательств участия йеменских повстанцев, хотя те сами взяли на себя ответственность и, при этом, не приводит никаких подтверждений вины Ирана. Майк Помпео призвал всех союзников устроить Тегерану публичную порку. И тут же из Вашингтона поступило заявление о готовности США в случае необходимости задействовать свои стратегические нефтяные резервы, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".