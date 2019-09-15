ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Секретные материалы: ЦРУ готовило кошек и голубей для шпионажа против СССР

10:43
  • воскресенье
  • 15 сентября 2019

Животные проходили специальное обучение

Птицы-шпионы, дельфины-диверсанты и собаки-лазутчики. ЦРУ рассекретило архивные документы времён Холодной войны, в которых описываются нестандартные приёмы разведки. С помощью животных разведывательное управление США планировало собирать информацию о секретных объектах на территории СССР.

Лучше всего, как оказалось, для этого подходили почтовые голуби. Птиц с прикреплённой к ним аппаратурой предполагалось выпускать в районе стратегически важных объектов. За четыре минуты полёта такая камера могла делать более 200 фотографий, причём их качество оказалось лучше, чем качество снимков со спутника, сообщает "ТВ Центр".

Одной из первых целей ЦРУ должна была стала судостроительная верфь в Ленинграде, где в то время велись работы по созданию советской атомной подлодки. Собаки или дельфины, в свою очередь, могли бы доставлять небольшие грузы, например, прослушивающие устройства. Однако в ходе тренировок выяснилось, что птицы зачастую пропадают, а дельфины просто не реагируют на команды в открытой воде. В итоге ни одну из программ, отмечается в документах,  так и не удалось реализовать.

Главное сегодня
Кошка на руках военнослужащего армии США
Кошка на руках военнослужащего армии США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.