Секретные материалы: ЦРУ готовило кошек и голубей для шпионажа против СССР

Животные проходили специальное обучение

Птицы-шпионы, дельфины-диверсанты и собаки-лазутчики. ЦРУ рассекретило архивные документы времён Холодной войны, в которых описываются нестандартные приёмы разведки. С помощью животных разведывательное управление США планировало собирать информацию о секретных объектах на территории СССР.

Лучше всего, как оказалось, для этого подходили почтовые голуби. Птиц с прикреплённой к ним аппаратурой предполагалось выпускать в районе стратегически важных объектов. За четыре минуты полёта такая камера могла делать более 200 фотографий, причём их качество оказалось лучше, чем качество снимков со спутника, сообщает "ТВ Центр".

Одной из первых целей ЦРУ должна была стала судостроительная верфь в Ленинграде, где в то время велись работы по созданию советской атомной подлодки. Собаки или дельфины, в свою очередь, могли бы доставлять небольшие грузы, например, прослушивающие устройства. Однако в ходе тренировок выяснилось, что птицы зачастую пропадают, а дельфины просто не реагируют на команды в открытой воде. В итоге ни одну из программ, отмечается в документах, так и не удалось реализовать.