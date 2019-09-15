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Куда пойти в Москве 15 сентября

10:59
  • воскресенье
  • 15 сентября 2019

Город приготовил массу развлечений

В это воскресенье в Москве есть чем заняться и куда сходить. В Лужниках проходит осенний велофестиваль - 24 километра обзорной экскурсии по Москве. Маршрут выбрали сами горожане. Трасса пролегает по Фрунзенской набережной до Садового кольца, оттуда до Красной Пресни на Саввинскую набережную и обратно к Лужникам, сообщает "ТВ Центр".

С 10 утра работает веломастерская, где можно подготовить байк к заезду. Тем, кому техническая помощь не нужна, предлагают велоквесты, спортивные и творческие мастер-классы!  Кто не готов сам проявлять свои таланты, может посмотреть, как это делают другие. Рэп-баттл, ворк-аут, брейк-данс  - праздник уличных культур поможет скоротать время.

А на проспекте Академика Сахарова открыта выставка городской техники. Здесь представлены и современная техника коммунальных и экстренных служб, и ретромашины. Они снимались в фильмах, и они же спасали жизни.

На Бульварном кольце - большой манеж. Москва отмечает 100-летие Росгосцирка. Здесь можно увидеть акробатические номера, тут же выступят жонглеры, дрессировщики, гимнасты. Программа продлится до 8 вечера.

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