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В Самаре широко отметили День дружбы народов

11:32
  • воскресенье
  • 15 сентября 2019

В городе прошёл парад национальных свадеб

День дружбы народов отпраздновали в Самаре, в регионе проживает более 150 национальностей. На фестивале они представили свои традиции и обычаи.

На главной площадке праздника - в Струковском саду - прошёл парад национальных свадеб. На сцену вышли молодожены разных национальностей в традиционных костюмах и пары, которые отметили пол века совместной жизни, сообщает "ТВ Центр".

Затем гости праздника собрали так называемый паззл дружбы - герб Самарской области из 80 деталей, украшенный национальными орнаментами жителей региона.

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