На месте сгоревшего торгового центра в Кемерове открыли сквер

Пожар в "Зимней вишне" унёс жизни 60 человек

В Кемерове, на месте сгоревшего торгового центра “Зимняя вишня” открыли сквер в память о погибших. “Парк Ангелов” - такое название выбрали по итогам народного голосования. Концепцию одобрили родственники погибших.

В сквере построили детскую площадку, а также три фонтана. Один из них представляет собой огромную каменную стену, по которой струится вода. Высадили 500 видов растений, в том числе 60 сосен, по числу жертв трагедии. Также установили металлическую сферу с именами погибших, сообщает "ТВ Центр".

Пожар в торговом центре “Зимняя вишня” произошёл 25 марта 2018 года. да. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе, 37 детей. В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек.