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В Москве открыт сезон любительского хоккея

11:08
  • воскресенье
  • 15 сентября 2019

Первая игра прошла в Сокольниках

В Москве открыли сезон любительского хоккея, первая игра прошла в ледовом дворце “Сокольники”. В торжественной церемонии приняли участие представители “Ночной хоккейной лиги”, члены бизнес-сообщества, а также известные спортсмены и представители РПЦ.  

На арене в поединке сошлись один из старейших клубов “А-Линия” и команда “ОКА”. По итогам матча состоялась церемония награждения лучших хоккеистов. Организаторы надеются, что подобные соревнования помогут популяризировать этот вид спорта, сообщает "ТВ Центр".

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