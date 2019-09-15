В Москве открыт сезон любительского хоккея

Первая игра прошла в Сокольниках

В Москве открыли сезон любительского хоккея, первая игра прошла в ледовом дворце “Сокольники”. В торжественной церемонии приняли участие представители “Ночной хоккейной лиги”, члены бизнес-сообщества, а также известные спортсмены и представители РПЦ.

На арене в поединке сошлись один из старейших клубов “А-Линия” и команда “ОКА”. По итогам матча состоялась церемония награждения лучших хоккеистов. Организаторы надеются, что подобные соревнования помогут популяризировать этот вид спорта, сообщает "ТВ Центр".