Где в Москве можно увидеть драконов

В Крылатском начался чемпионат по гребле на китайских лодках

Соревнования на воде верхом на "Драконах". В Крылатском сегодня проходит чемпионат на больших лодках-каноэ, стилизованных под китайский фольклор. В состязаниях принимают участие представители молодёжных советов и органов власти. Рулевыми выступают мастера спорта по гребле - чемпионы мира и Европы.

Соревнования на лодках “Дракон” проводятся уже более двух тысяч лет и берут начало от традиционного китайского праздника Дуань-у. Каждое каноэ оснащено головой и хвостом мифического существа. Ритм гребцам задаёт барабанщик. Участникам необходимо преодолеть дистанцию в 250 метров. По итогам чемпионата наградят не только победителей, но и команду с лучшей тематической подачей, сообщает "ТВ Центр".