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Где в Москве можно увидеть драконов

12:10
  • воскресенье
  • 15 сентября 2019

В Крылатском начался чемпионат по гребле на китайских лодках

Соревнования на воде верхом на "Драконах". В Крылатском сегодня проходит чемпионат на больших лодках-каноэ, стилизованных под китайский фольклор. В состязаниях принимают участие представители молодёжных советов и органов власти. Рулевыми выступают мастера спорта по гребле - чемпионы мира и Европы.

 Соревнования на лодках “Дракон” проводятся уже более двух тысяч лет и берут начало от традиционного китайского праздника Дуань-у. Каждое каноэ оснащено головой и хвостом мифического существа. Ритм гребцам задаёт барабанщик. Участникам необходимо преодолеть дистанцию в 250 метров. По итогам чемпионата наградят не только победителей, но и команду с лучшей тематической подачей, сообщает "ТВ Центр".

Главное сегодня
Чемпионат по гребле на лодках "Дракон"
Чемпионат по гребле на лодках "Дракон"
Чемпионат по гребле на лодках "Дракон"
Чемпионат по гребле на лодках "Дракон"
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