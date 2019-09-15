Под Хабаровском задержали "кедровых браконьеров"

Они собирали незрелые шишки

В Хабаровском крае задержали браконьеров. Они массово собирали незрелые кедровые шишки, для этого срезали ветви деревьев. После такого оно не даст урожай минимум шесть лет. Нарушителей поймали с поличным, добычей они забили целый микроавтобус. Теперь им грозит штраф, который, впрочем, в следующий раз вряд ли остановит.

Подозрительный микроавтобус, который привлёк внимание инспекторов службы охраны животного мира, оказался по крышу забит мешками с кедровыми шишками. Не дожидаясь сезона, когда урожай поспеет и упадёт сам, браконьеры насильно срывают их еще совсем зелёными, сообщает "ТВ Центр".

Живут браконьеры прямо в лесу. Пока одна группа охраняет уже добытое, другая работает на плантации, используя запрещённые приспособления. В Сети полно инструкций по их применению. Штурмуя кедрач, мужчина шаг за шагом буквально впившись в дерево крюком, царапает и сдирает кору. Добравшись до цели, сборщик срезает ветки и уже на земле собирает урожай.

С одного дерева браконьерам удается собрать по два-три мешка. На рынке килограмм продут за 100-150 рублей. Из неспелых шишек, говорят, получается хорошее лекарство от кашля. Впрочем, вывезти законно партию за границу не просто. Для этого требуется разрешение Росприроднадзора. Поэтому коммерсанты используют нелегальные способы сбыта. В свою очередь, здесь, в тайге нарушается пищевая цепочка. Без пропитания остаются кабаны. А они нужны для выживания Амурского тигра, занесенного в Красную книгу России.

Если тиграм будет нечего есть, то в поисках еды они пойдут к людям. За последнее время известно о нескольких случаях, когда в Приморье хищники заходили во дворы, нападали на домашний скот. Браконьерам голодные животные, видимо, ещё не встречались. Поэтому пока им предупреждения выносят лесники. На пойманных с поличным нарушителей инспекторы составили протоколы и выписали штрафы.

Елена Макарова, "ТВ Центр".