В Москве прошёл Екатерининский бал

Его приурочили к 200-летию императрицы

В московском музее-заповеднике "Царицыно" прошёл Большой Екатерининский бал. Праздник посвятили 280-летию со дня рождения императрицы. В этот раз организаторы обратились к теме маскарада. При Екатерине Великой они приобрели особую популярность.

Дамы были в вечерних платьях, кавалеры во фраках и смокингах. Исторические танцы, салонные игры, мастер-классы по этикету - светский раут в лучших традициях XVIII века. Также для гостей подготовили музыкальное представление и выставку картин. Кроме того, прошла благотворительная лотерея, сообщает "ТВ Центр".