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В Москве прошёл Екатерининский бал

11:19
  • воскресенье
  • 15 сентября 2019

Его приурочили к 200-летию императрицы

В московском музее-заповеднике "Царицыно" прошёл Большой Екатерининский бал. Праздник посвятили 280-летию со дня рождения императрицы. В этот раз организаторы обратились к теме маскарада. При Екатерине Великой они приобрели особую популярность.

Дамы были в вечерних платьях, кавалеры во фраках и смокингах. Исторические танцы, салонные игры, мастер-классы по этикету - светский раут в лучших традициях XVIII века. Также для гостей подготовили музыкальное представление и выставку картин. Кроме того, прошла благотворительная лотерея, сообщает "ТВ Центр".

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Большой Екатерининский бал в Царицыно
Большой Екатерининский бал в Царицыно
Большой Екатерининский бал в Царицыно
Большой Екатерининский бал в Царицыно
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