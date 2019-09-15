Как русский рок изменил страну 35 лет назад

Этот стиль оказал влияние на развитие России

В эти дни исполняется 35 лет как в Советском Союзе началась волна гонений на рок-музыкантов. Некоторым и вовсе запретили выступать. Так совпало, что на этой неделе Москву посетила Джоанна Стингрей. Легендарная американка, впервые приехавшая в СССР тогда же, в 84-ом, и моментально ставшая одной из знаковых фигур для всего русского рока. Корреспондент "ТВ Центра" Юлия Богоманшина встретилась с певицей и узнала, жива ли ещё музыка, которая изменила жизнь большой страны и одной американки (смотрите видео).