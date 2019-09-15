Находящуюся в коме Заворотнюк подключили к дыхательному аппарату

Актриса не может дышать самостоятельно

Врачи подключили актрису Анастасию Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает телеграмм-канал Mash. Это стандартная процедура для пациентов, находящихся в медикаментозной коме.

До этого у Заворотнюк диагностировали отёк мозга и многочисленные нарушения, ей противопоказана операция. Ранее СМИ без ссылок на официальные заявления в медицинских кругах сообщили о госпитализации актрисы в реанимацию одной из московских больниц. У Заворотнюк диагностировали рак головного мозга.

Продюсер Андрей Разин утверждает, что ему удалось пообщаться с врачами. По их словам, Заворотнюк находится в очень тяжёлом состоянии, к ней допускают исключительно мужа. О том, что Пётр Чернышёв минувшей ночью приехал в больницу, сообщал Пятый канал. Официального подтверждения информации о состоянии здоровья актрисы пока нет.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян призвал журналистов оставить актрису и её близких в покое. "Если бы нужна была помощь, то я уверен, что уже был бы объявлен сбор средств родственниками. А если они отказываются говорить о её болезни публично, значит сейчас не время это делать", - сказал Манукян в интервью изданию "Дни.ру".