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Москвичей предупредили об опасном атмосферном явлении

13:48
  • воскресенье
  • 15 сентября 2019

По столице пройдёт "барическая пила"

В период с 16 по 22 сентября по Москве пройдёт так называемая барическая пила. В столичном регионе ожидаются резкие скачки атмосферного давления, предупреждают специалисты центра погоды "Фобос". Изменения в атмосфере скажутся негативным образом на самочувствии метеозависимых людей.

Также на следующей неделе в Москве резко похолодает. По данным Гидрометцентра, в ночь с четверга на пятницу столбики термометров опустятся до нулевой отметки. Всю неделю ожидаются дожди и порывистый ветер. Дневная температура будет колебаться от плюс 8 до плюс 14 градусов.

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