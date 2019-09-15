Москвичей предупредили об опасном атмосферном явлении

По столице пройдёт "барическая пила"

В период с 16 по 22 сентября по Москве пройдёт так называемая барическая пила. В столичном регионе ожидаются резкие скачки атмосферного давления, предупреждают специалисты центра погоды "Фобос". Изменения в атмосфере скажутся негативным образом на самочувствии метеозависимых людей.

Также на следующей неделе в Москве резко похолодает. По данным Гидрометцентра, в ночь с четверга на пятницу столбики термометров опустятся до нулевой отметки. Всю неделю ожидаются дожди и порывистый ветер. Дневная температура будет колебаться от плюс 8 до плюс 14 градусов.