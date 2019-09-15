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Сделано заявление о смертельной опасности томатов

14:18
  • воскресенье
  • 15 сентября 2019

Помидоры не так безобидны, как кажется

Американский кардиолог посоветовал навсегда отказаться от помидоров. Стивен Гандри считает, что от употребления могут возникнуть облысение, снижение мозговой деятельности и хроническая усталость.

Секрет кроется в белке лектин, который используется растением для борьбы с вредителями. При этом врач признает, что в помидорах много микроэлементов, которые несут пользу для человека. Например, они могут предотвратить онкологические заболевания, пишет "Российская газета".

В некоторых странах, таких как Италия и Испания, помидоры считаются национальным продуктом, из них готовят десятки различных блюд.

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