Сделано заявление о смертельной опасности томатов

Помидоры не так безобидны, как кажется

Американский кардиолог посоветовал навсегда отказаться от помидоров. Стивен Гандри считает, что от употребления могут возникнуть облысение, снижение мозговой деятельности и хроническая усталость.

Секрет кроется в белке лектин, который используется растением для борьбы с вредителями. При этом врач признает, что в помидорах много микроэлементов, которые несут пользу для человека. Например, они могут предотвратить онкологические заболевания, пишет "Российская газета".

В некоторых странах, таких как Италия и Испания, помидоры считаются национальным продуктом, из них готовят десятки различных блюд.