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Итоги выборов: как распределились места в Мосгордуме

15:55
  • воскресенье
  • 15 сентября 2019

Сергей Собянин рассчитывает на конструктивную работу депутатов

На этой неделе в Москве подвели итоги выборов депутатов городской думы. В последние месяцы к избирательной кампании было приковано повышенное внимание. По результатам голосования состав парламентариев серьёзно обновился.

Самый таинственный из кандидатов наконец-то вышел к людям. За Александра Соловьева, теперь уже депутата Мосгордумы седьмого созыва, соратники по партии искренне рады. Хотя сотрудника штаба его видят впервые.  Последние два месяца он не отвечал на звонки. В день выборов не направлял на участки наблюдателей, не был на оглашении результатов. В СМИ за ним закрепилось прозвище "Неуловимый Джо". Теперь 31-летний инженер признается - знал, что его полный тёзка и однофамилец из несистемной оппозиции не смог пройти процедуру регистрации. Но мнение о том, что получил голоса " того  Соловьева"  считает обидным.  

Впрочем, в новом составе городского парламента он не единственный новобранец. Среди новичков - самый молодой депутат Мосгордумы  будущий учитель истории Виктор Максимов, ему всего 21 год. Среди амбициозных и уже закалённых в политической борьбе - один из восьми внуков лидера КПРФ Геннадия Зюганова. В Мосгордуме предыдущего созыва Леонид Зюганов возглавлял фракцию КПРФ,  которая теперь  значительно расширила свое присутствие в столичном парламенте. 

У коммунистов - 13 мандатов, у "Яблока" - 3. Столько же  - у эсэров. Но большинство всё же  у тех, кто был поддержан городскими властями.  Из 45 депутатских кресел 26 мест занимают самовыдвиженцы. Среди которых 9 бывших депутатов Мосгордумы от фракции "Единая Россия", остальные так или иначе заявляли о поддержке политики руководства города. Мэр Москвы Сергей Собянин рассчитывает на конструктивную работу всех избранных депутатов:  

Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю. Страсти были нешуточные. В результате, помимо сильного отряда коммунистов, в парламенте появилась когорта от уважаемых партий "Яблоко" и "Справедливая Россия".

Хороший для себя результат показала партия "Яблоко". Правда, в округе, где баллотировался один из её лидеров, Сергей Митрохин, не обошлось без доли везения. Так случилось, что сильных конкурентов, в том числе поддержанных властью, у него не было. Заседание нового состава городского парламента назначено на 19 сентября.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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