Superjet 100 могут переименовать из-за недавней катастрофы

Этого не исключил глава "Ростеха"

Самолёту Superjet 100 могут дать другое имя. О возможном ребрендинге лайнера рассказал в интервью РБК глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. По его словам, самолёту можно дать российское название, но какое именно, он не уточнил.

Не исключено, что такое решение хотят принять из-за катастрофы, произошедшей 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево". Тогда самолёт этой марки, принадлежащий компании "Аэрофлот" совершил жёсткую посадку и загорелся. На борту были 78 человек, спастись удалось 33 пассажирам и четырём членам экипажа.