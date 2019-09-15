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Superjet 100 могут переименовать из-за недавней катастрофы

15:57
  • воскресенье
  • 15 сентября 2019

Этого не исключил глава "Ростеха"

Самолёту Superjet 100 могут дать другое имя. О возможном ребрендинге лайнера рассказал в интервью РБК глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. По его словам, самолёту можно дать российское название, но какое именно, он не уточнил.

Не исключено, что такое решение хотят принять из-за катастрофы, произошедшей 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево". Тогда самолёт этой марки, принадлежащий компании "Аэрофлот" совершил жёсткую посадку и загорелся. На борту были 78 человек, спастись удалось 33 пассажирам и четырём членам экипажа.

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Самолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100
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