На борту летевшего из Крыма самолёта произошла драка

Нарушители спокойствия задержаны в "Шереметьево"

На борту самолёта, летевшего рейсом "Симферополь – Москва", произошла драка. Что послужило её причиной, пока не известно.

В аэропорту "Шереметьево" двух пассажиров рейса задержала полиция, сообщает Агентство городских новостей "Москва". По данным онлайн-табло аэропорта, самолёт совершил посадку в 14:24 мск.

Позже агентство ТАСС сообщило ,что никакой драки на борту самолёта не было, а задержанными оказались две женщины, распивавшие на борту алкоголь.