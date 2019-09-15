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На борту летевшего из Крыма самолёта произошла драка

16:31
  • воскресенье
  • 15 сентября 2019

Нарушители спокойствия задержаны в "Шереметьево"

На борту самолёта, летевшего рейсом "Симферополь – Москва", произошла драка. Что послужило её причиной, пока не известно.

В аэропорту "Шереметьево" двух пассажиров рейса задержала полиция, сообщает Агентство городских новостей "Москва". По данным онлайн-табло аэропорта, самолёт совершил посадку в 14:24 мск.

Позже агентство ТАСС сообщило ,что никакой драки на борту самолёта не было, а задержанными оказались две женщины, распивавшие на борту алкоголь. 

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