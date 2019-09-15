В Германии раскрыта коварная авантюра против России

Нашу страну хотят дискредитировать

Запад хочет вытеснить Россию с европейского газового рынка. С таким утверждением выступил депутат бундестага Робби Шлунд. Он полагает, что решение суда Евросоюза об ограничении доступа "Газпрома" к газопроводу Opal носит исключительно политический характер и принято для того, чтобы дискредитировать Россию как поставщика голубого топлива.

На Западе есть намерение искусственно сократить объёмы транзита и тем самым повысить цену на российский газ. В таком случае американский сжиженный природный газ становится более конкурентоспособным и его можно будет навязать Евросоюзу.

Политик напомнил, что в случае холодной зимы Германии понадобится большое количество российского газа для отопления. В ближайшее время его станет ровно в два раза меньше: "Газпрому" разрешили заполнять трубопровод Opal не более, чем на 50%.

Что касается второй нитки "Северного потока", то с ней пока не всё ясно: Дания до сих пор не дала разрешение на прокладку трубы в своих территориальных водах. По плану "Северный поток – 2" должен быть запущен в декабре 2019 года.