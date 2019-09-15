Нефть по 100 долларов: мир замер в ожидании после атаки на Саудовскую Аравию

Эр-Рияду нужно срочно восстанавливать сгоревший НПЗ

В понедельник, 16 сентября на биржевых площадках мира может начаться паника из-за стремительного роста цен на нефть. Аналитики прогнозируют, что стоимость барреля взлетит как минимум до 70 долларов, но, не исключён кратковременный скачок и до 100 долларов.

Это связано с недавней атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии. После пожара на крупнейшем в мире нефтеперерабатывающем заводе страна была вынуждена сократить суточную добычу нефти на пять миллионов баррелей. Если Эр-Рияд не сможет в краткосрочной перспективе восстановить поставки нефти, то цены вырастут ещё выше, пишет РБК. В пятницу, 13 сентября нефть стоила 60 долларов за баррель.