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Иран грозит ракетами американским танкерам и авианосцам

17:58
  • воскресенье
  • 15 сентября 2019

Войны никто не хочет

Иран напомнил США о дальности своих ракет. Заявление командующего  Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции прозвучало после обвинений Госдепа в адрес Тегерана о его причастности к атакам на саудовские нефтяные предприятия, сообщает ТАСС. "Тегеран готов к войне, но ни США, ни Иран не хотят ее начинать", - сказал Али Хаджизаде.
Призыв к войне? США обвинили Иран в атаке на Саудовскую Аравию

Военные базы, авианосцы и танкеры  США находятся в зоне досягаемости иранских ракет, если они расположены в радиусе двух тысяч километров от территории Ирана, напомнил генерал.

20 июня иранские военные сбили американский беспилотный разведывательный летательный аппарат, после чего США подготовили военную операцию против Тегерана, но в последний момент её отменили. На этой неделе нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись массированным атакам с воздуха, ответственность за нападения взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, но в Вашингтоне сразу же обвинили в этом Иран.

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