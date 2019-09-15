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Волочкова добавила дров в костёр своей ненависти к Собчак

18:28
  • воскресенье
  • 15 сентября 2019

Балерина объяснила, почему не пошла на свадьбу

"Еле отмылась", - так прокомментировала свой несостоявшийся визит на свадьбу Ксении Собчак балерина Анастасия Волочкова. В интервью "Комсомольской правде она рассказала, что в день свадьбы режиссёра и журналистки отправилась в баню. "Отмываюсь от того, от чего могла бы ещё долго отмываться, если бы пошла на эту свадьбу. Я за все искреннее, настоящее, а не за пиар", - обратилась к поклонникам балерина прямо из купели.
Волочкова плюнула в душу Собчак в день свадьбы

Свадьбу Собчак и Богомолова Волочкова назвала вакханалией и трэшем. Между тем, Ксения Анатольевна до последнего ждала балерину и мечтала о том, что она исполнит на празднике танец умирающего лебедя.

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