Волочкова добавила дров в костёр своей ненависти к Собчак

Балерина объяснила, почему не пошла на свадьбу

"Еле отмылась", - так прокомментировала свой несостоявшийся визит на свадьбу Ксении Собчак балерина Анастасия Волочкова. В интервью "Комсомольской правде она рассказала, что в день свадьбы режиссёра и журналистки отправилась в баню. "Отмываюсь от того, от чего могла бы ещё долго отмываться, если бы пошла на эту свадьбу. Я за все искреннее, настоящее, а не за пиар", - обратилась к поклонникам балерина прямо из купели.

Свадьбу Собчак и Богомолова Волочкова назвала вакханалией и трэшем. Между тем, Ксения Анатольевна до последнего ждала балерину и мечтала о том, что она исполнит на празднике танец умирающего лебедя.