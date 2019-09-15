Сделано заявление о "достойном конце Украины"

Гражданам Незалежной предложили стать россиянами

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский представил свой рецепт спасения Украины от американизации. По мнению политика, для этого надо выдать гражданам Незалежной российские паспорта. "…мы придем к тому, что там не останется граждан Украины. Достал паспорт — русский, польский, венгерский, а с украинскими паспортами и нет уже. Вот это будет достойный конец Украины", - написал Жириновский у себя в Telegram-канале.

Напомним, что украинцы могут уже сейчас получить российское гражданство по упрощённой схеме. В апреле Владимир Путин подписал соответствующий указ, касающийся жителей ДНР и ЛНР. Через некоторое время действие документа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.