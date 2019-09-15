В Санкт-Петербурге объявлена угроза наводнения

На город надвигается мощный циклон

В Санкт-Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения. Синоптики прогнозируют резкое повышение уровня воды в Неве до опасной отметки. На город надвигаются дожди с сильным ветром. Власти приняли решение о приостановке движения судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру, сообщает местное управление МЧС.

В городе на Неве раньше часто были наводнения, но после ввода в строй в 2011 году Комплекса защитных сооружений эта проблема ушла в прошлое. Массивное сооружение представляет собой комплекс дамб и смежных гидротехнических объетов, протянувшийся поперёк Финского залива.