"Тревожное событие": в Кремле оценили атаку на Саудовскую Аравию

Президент Путин в курсе событий

В Кремле прокомментировали недавнюю атаку хуситов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Президент Владимир Путин в курсе этих событий, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии является тревожным событием для нефтяного рынка. Конечно, любые подобные турбуленции не способствуют стабилизации рынка энергоносителей", - сказал представитель Кремля. По его словам, саудовская сторона не обращалась за помощью к России после атаки, сообщает ТАСС.

В ночь на 14 сентября несколько беспилотников нанесли удары по крупнейшему в мире НПЗ в Саудовской Аравии. Возникший пожар тушили несколько часов. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы, но Вашингтон поспешил обвинить в этом Иран.