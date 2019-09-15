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"Тревожное событие": в Кремле оценили атаку на Саудовскую Аравию

19:47
  • воскресенье
  • 15 сентября 2019

Президент Путин в курсе событий

В Кремле прокомментировали недавнюю атаку хуситов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Президент Владимир Путин в курсе этих событий, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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"Атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии является тревожным событием для нефтяного рынка. Конечно, любые подобные турбуленции не способствуют стабилизации рынка энергоносителей", - сказал представитель Кремля. По его словам, саудовская сторона не обращалась за помощью к России после атаки, сообщает ТАСС.

В ночь на 14 сентября несколько беспилотников нанесли удары по крупнейшему в мире НПЗ в Саудовской Аравии. Возникший пожар тушили несколько часов. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы, но Вашингтон поспешил обвинить в этом Иран.

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