Элитная клиника для безнадежно больных: во сколько обошлось лечение Заворотнюк

Врачи пытаются продлить актрисе жизнь

48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностировали рак мозга, потратила не менее 20 000 евро за пребывание в частной клинике в Москве.

По неподтвержденным данным, некоторое время назад заслуженная актриса России, которой не смогли помочь зарубежные врачи, обратилась в столичную больницу, где на высоком уровне оказывают паллиативную помощь. Источник "Комсомольской правды" сообщил, что эта больница принимает пациентов даже в самом запущенном состоянии - таких, которых другие врачи отправляют умирать домой. "Думаю, именно поэтому семья Заворотнюк выбрала эту клинику, местные специалисты знают свое дело, могут избавить от боли и продлить жизнь", - заявил он.

Собеседник газеты отметил, что при поступлении в клинику Анастасия Заворотнюк или ее родные внесли на счет от восьми тысяч евро в качестве депозита. Эти деньги идут на анализы, исследования и операции. "Сумма не окончательная - как только деньги заканчиваются, надо платить снова. Плюс пребывание в палате реанимации - от тысячи евро в сутки. Если актрису положили на прошлой неделе, речь идет о сумме от 20 000 евро", - рассказал осведомленный источник.

Ранее СМИ писали, что Заворотнюк слишком поздно обратилась за помощью к врачам. Головные боли и рвоту по утрам она списывала на стресс и усталость. Она пыталась вылечиться как в России, так и в Европе, однако химиотерапия и лучевая терапия ей не помогли. Полгода назад ей прекратили интенсивную терапию. Неделю назад актрису положили в московскую больницу, где ее навещают муж и мама. Также сообщается, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" впала в медикаментозную кому, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Некоторое время назад представили Заворотнюк опровергали информацию о ее болезни. Недавно ее представитель признался, что артистка запретила говорить о своем самочувствии.

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