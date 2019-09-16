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Кадры с места пожара в Красноярске, где погибли 4 ребенка

08:34
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

Следственный комитет возбудил уголовное дело

В Красноярске в ночь на 16 сентября произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. В результате инцидента погибли восемь человек, среди них четверо детей, передает "ТВ Центр".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Очаг возгорания находился в квартире на третьем этаже. Прибывшим не место пожарным потребовалось менее часа, чтобы потушить огонь.

"Пожар был полностью ликвидирован на площади 40 квадратных метров. При тушении сотрудники МЧС обнаружили погибших, среди которых есть дети. После проведения обследований места пожара была установлена одна из основных версий - это короткое замыкание электропроводки. Со слов специалиста, проводка была старой, не выдержала высокого напряжения, возникшего в результате подключения нескольких бытовых приборов в одну сеть", - сообщила заместитель начальника пресс-службы МЧС по Красноярскому краю Алена Алексишина.

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