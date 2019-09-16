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Цены на нефть взлетели после атаки дронов в Саудовской Аравии

08:56
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

Brent торгуется на отметке в 68 долларов за баррель

Рекордный скачок мировых цен на нефть. Биржи отреагировали на атаку дронов в Саудовской Аравии. Стоимость сырья достигла максимума за последние 4 месяца и выросла более чем на 10%, передает "ТВ Центр".

Нефть марки Brent торгуется на отметке в 68 долларов за баррель. Стоимость бочки WTI - чуть выше 61 доллара.

Саудовская Аравия рассчитывает уже 16 сентября на треть восстановить добычу углеводородов. Взрывы сразу на двух предприятиях национальной нефтяной компании "Сауди Арамко" прогремели в субботу. Ответственность за теракты взяли на себя повстанцы из Йемена. Однако США обрушились с обвинениями на Иран.

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