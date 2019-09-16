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Опубликовано видео поставок российских С-400 в Турцию

09:05
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

Сделка вызвала резкую критику США

Министерство обороны России завершило поставку в Турцию компонентов зенитно-ракетных комплексов С-400. Последние элементы техники, входящие в их состав, доставили в воскресенье на авиабазу под Анкарой два самолёта российской военно-транспортной авиации. Кадры доставки опубликовало Министерство обороны, передает "ТВ Центр".

Второй этап поставок длился около трех недель. Контракт на приобретение Турцией четырёх дивизионов ракет С-400 был подписан в 2017 году. Стоимость сделки составила два с половиной миллиарда долларов.

Сейчас идут работы по установке техники и обучению персонала. Весной следующего года систему планируют ввести в эксплуатацию.

Российский комплекс способен поражать самолёты стратегической и тактической авиации, а также баллистические ракеты на расстоянии до 400 километров.

Сделка вызвала резкую критику США. Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями. В частности, отказался поставлять Турции истребители F-35.

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