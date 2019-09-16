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В Испании после смертоносных ливней людей эвакуируют вертолетами

09:40
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

В результате разгула стихии погибли шесть человек

Подразделения вооружённых сил Испании переброшены на юго-восток страны. Армейские части присоединились к спасательной операции в районах, охваченных наводнением, передает "ТВ Центр".

После сильных ливней, прошедших на этой неделе, многие населённые пункты в провинциях Аликанте, Валенсия и Мурсия оказались отрезаны от внешнего мира. Местные жители - прежде всего дети и пожилые люди - не в состоянии покинуть дома без помощи спасателей. В ряде случаев эвакуацию можно провести только по воздуху.

Около трёх с половиной тысяч человек уже вывезены из зоны бедствия. Спасатели находят и тела погибших. Число жертв наводнения достигло шести. Значительный ущерб нанесен транспортной инфраструктуре.

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