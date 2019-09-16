ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Военные учения "Центр-2019" стартовали в Оренбургской области

09:46
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

В маневрах примут участие более 128 тысяч военнослужащих

В России стартовали стратегические военные учения "Центр-2019". Как отметили в Минобороны, они носят оборонительный характер, передает "ТВ Центр".

Церемония открытия прошла в Оренбургской области. В крупномасштабных маневрах примут участие более 128 тысяч военнослужащих, свыше 20 тысяч единиц техники и вооружения, а также около 600 летательных аппаратов и 15 кораблей. На полигоны в Оренбургской области уже передислоцированы подразделения и техника, в том числе, комплексы "Искандер". К месту сбора идет перебазирование авиации.  В Каспийское море вышли корабли флотилии. Некоторые эпизоды "Центра" пройдут на полигонах зарубежных стран.

Ожидается, что в учениях примут участие воинские контингенты из Китая, Пакистана, Казахстана, Индии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. В ходе маневров будет отработано применение группировки войск при решении задач борьбы с международным терроризмом и обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

Главное сегодня
Военные учения "Центр-2019"
Военные учения "Центр-2019"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.