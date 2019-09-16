Военные учения "Центр-2019" стартовали в Оренбургской области

В маневрах примут участие более 128 тысяч военнослужащих

В России стартовали стратегические военные учения "Центр-2019". Как отметили в Минобороны, они носят оборонительный характер, передает "ТВ Центр".

Церемония открытия прошла в Оренбургской области. В крупномасштабных маневрах примут участие более 128 тысяч военнослужащих, свыше 20 тысяч единиц техники и вооружения, а также около 600 летательных аппаратов и 15 кораблей. На полигоны в Оренбургской области уже передислоцированы подразделения и техника, в том числе, комплексы "Искандер". К месту сбора идет перебазирование авиации. В Каспийское море вышли корабли флотилии. Некоторые эпизоды "Центра" пройдут на полигонах зарубежных стран.

Ожидается, что в учениях примут участие воинские контингенты из Китая, Пакистана, Казахстана, Индии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. В ходе маневров будет отработано применение группировки войск при решении задач борьбы с международным терроризмом и обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе.