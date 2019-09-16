В сирийской Хаме в двустороннем режиме заработал пункт пропуска Суран

Переселенцам оказывают необходимую медицинскую помощь

В сирийской провинции Хама в двустороннем режиме начал работу пункт пропуска Суран. Через него возвращаются вынужденные переселенцы, в том числе из Идлибской зоны деэскалации, передает "ТВ Центр".

Сирийские военные проводят личный досмотр и регистрацию прибывших беженцев. Сотрудники Сирийского арабского Красного Полумесяца оказывают переселенцам необходимую медицинскую помощь. Порядок на пункте пропуска обеспечивает российская военная полиция.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Алексея Платонова.