ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опытным путем: на россиянах "обкатают" четырехдневную рабочую неделю

08:25
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

Эксперты определят четкие параметры перехода на новый график

Россияне станут участниками эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Минтруд планирует испытание, которое пройдет на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Это компании, работающие в сферах обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности и строительства.
Минтруд высказался о сокращении рабочей недели

Как пояснил замглавы Минэкономразвития Петр Засельский, цель перехода на четырехдневку вовсе не в том, чтобы люди меньше работали – а в том, чтобы труд был эффективным. По словам замминистра, сейчас сотрудники этих предприятий "30–40% времени ничего не делают".

О возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю ранее говорил премьер-министр России. Дмитрий Медведев отметил, что это вполне реально – но не "сию секунду". По словам премьера, в результате такого шага должна повыситься производительность труда – но сокращение рабочего времени не должно отразиться на зарплате.

По последним опросам, большинство российских работодателей не поддержали переход на четырехдневку. Тем не менее, в Госдуме готовятся обсудить такую возможность – и подготовить соответствующие законопроекты по итогам дискуссии с правительством и профсоюзами.

По словам Петра Засельского, четких параметров перехода на четырехдневку пока нет. Схему сначала надо испытать на большом количестве предприятий. Эксперимент в рамках одной компании результатов не принесет, приводят слова замминистра "Известия".

Читайте также:
Главное сегодня
Работа в офисе
Работа в офисе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.