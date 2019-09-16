Опытным путем: на россиянах "обкатают" четырехдневную рабочую неделю

Эксперты определят четкие параметры перехода на новый график

Россияне станут участниками эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Минтруд планирует испытание, которое пройдет на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Это компании, работающие в сферах обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности и строительства.

Как пояснил замглавы Минэкономразвития Петр Засельский, цель перехода на четырехдневку вовсе не в том, чтобы люди меньше работали – а в том, чтобы труд был эффективным. По словам замминистра, сейчас сотрудники этих предприятий "30–40% времени ничего не делают".

О возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю ранее говорил премьер-министр России. Дмитрий Медведев отметил, что это вполне реально – но не "сию секунду". По словам премьера, в результате такого шага должна повыситься производительность труда – но сокращение рабочего времени не должно отразиться на зарплате.

По последним опросам, большинство российских работодателей не поддержали переход на четырехдневку. Тем не менее, в Госдуме готовятся обсудить такую возможность – и подготовить соответствующие законопроекты по итогам дискуссии с правительством и профсоюзами.

По словам Петра Засельского, четких параметров перехода на четырехдневку пока нет. Схему сначала надо испытать на большом количестве предприятий. Эксперимент в рамках одной компании результатов не принесет, приводят слова замминистра "Известия".