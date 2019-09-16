Шокированные родители Богомолова сбежали со свадьбы после стриптиза Собчак

Нервы не выдержали

Родители Константина Богомолова покинули свадебный банкет после эротического танца, который Ксения Собчак исполнила под песню Ирины Аллегровой "Войди в меня".

Уровень эпатажа на свадьбе Богомолова и Собчак зашкаливал. Катафалк вместе лимузина, возложение цветов к памятнику князю Владимиру, полуголые танцовщики - все это горячо обсуждается спустя несколько дней после главного гламурного события сентября.

Как пишет "Комсомольская правда", танец Собчак в нижнем белье переполнил чашу терпения родителей Богомолова. 82-летний кинокритик Юрий Богомолов и его супруга Ольга Ульянова уехали домой в шоковом состоянии, не дождавшись свадебного торта. Кто-то может объяснить их бегство усталостью и солидным возрастном, а кто-то - оскорбленным чувством прекрасного. Богомолов-старший много лет писал статьи для таких изданий, как "Советская культура", "Советский экран", "Искусство кино". Вероятно, привыкший к советским нормам поведения интеллигент без восторга наблюдал за телодвижениями полуголой невестки на сцене.

Примечательно, что мать Собчак, которая уже давно должна была привыкнуть к выходкам дочери, тоже была изрядна шокирована свадьбой. Когда член Совфеда Людмила Нарусова увидела свадебный катафалк, она подумала, что ее хватит удар.

Ранее балерина Анастасия Волочкова, которая отказалась прийти на свадьбу Собчак и Богомолова, заявила, что ей бы долго пришлось отмываться от той грязи, которую развела телеведущая. "Я за все искреннее, настоящее, а не за пиар", - отметила Волочкова.

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