ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кому в России платят хорошо? Названа "вакансия мечты"

08:53
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

Откликнуться на предложение может любой желающий

Эксперты Минтруда выяснили, кому в России хорошо платят – они изучили вакансии, размещенные в Сети. Оказалось, что самую большую зарплату предлагают механику по ремонту оборудования в рыбодобывающей промышленности. Как указано в объявлении, работодатель готов платить успешному кандидату 430 тысяч рублей в месяц.
Минтруд предложил штрафовать компании, навязывающие сотрудникам зарплатный банк

Пилот воздушного судна и начальник участка в угледобывающей промышленности поделили второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий. Им предлагают 330 тысяч рублей в месяц. Откликнуться на заманчивые предложения могут соискатели из любого региона страны.

Как отмечают "Известия", в Рыбном союзе сообщению Минтруда о доходах механиков на рыбодобывающих судах слегка удивились. Там отметили, что обычно сотрудник на этой должности получает около 200 тысяч рублей. А приведенная цифра может быть оправдана только срочной необходимостью в работнике и встречается крайне редко.

В прошлом году Минтруд также определял самые привлекательные вакансии на российском рынке. Тогда лидировал коммерческий директор предприятия по производству лекарственных препаратов - 420 тысяч рублей и гендиректор консалтинговой компании – 400 тысяч.  Механик в отрасли рыбодобывающей промышленности также попал в список – но с зарплатой в 400 тысяч рублей.

Читайте также:
Главное сегодня
Девушка с деньгами
Девушка с деньгами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.