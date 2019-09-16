Кому в России платят хорошо? Названа "вакансия мечты"

Откликнуться на предложение может любой желающий

Эксперты Минтруда выяснили, кому в России хорошо платят – они изучили вакансии, размещенные в Сети. Оказалось, что самую большую зарплату предлагают механику по ремонту оборудования в рыбодобывающей промышленности. Как указано в объявлении, работодатель готов платить успешному кандидату 430 тысяч рублей в месяц.

Пилот воздушного судна и начальник участка в угледобывающей промышленности поделили второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий. Им предлагают 330 тысяч рублей в месяц. Откликнуться на заманчивые предложения могут соискатели из любого региона страны.

Как отмечают "Известия", в Рыбном союзе сообщению Минтруда о доходах механиков на рыбодобывающих судах слегка удивились. Там отметили, что обычно сотрудник на этой должности получает около 200 тысяч рублей. А приведенная цифра может быть оправдана только срочной необходимостью в работнике и встречается крайне редко.

В прошлом году Минтруд также определял самые привлекательные вакансии на российском рынке. Тогда лидировал коммерческий директор предприятия по производству лекарственных препаратов - 420 тысяч рублей и гендиректор консалтинговой компании – 400 тысяч. Механик в отрасли рыбодобывающей промышленности также попал в список – но с зарплатой в 400 тысяч рублей.