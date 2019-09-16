Известный певец найден мертвым в собственном доме

Тело нашла жена, которая недавно ушла от артиста

75-летний музыкант и продюсер Рик Окасек скончался на 76-м году жизни в своем доме в Нью-Йорке. Он был широко известен в качестве фронтмена группы The Cars.

Тело музыканта обнаружила его 54-летняя жена Паулина Поризкова, передает "Газета.ru". Окасек умер в своей кровати. Полиция устанавливает причину смерти.

Рок-группа The Cars была популярна в 1980-х годах. Коллектив записал семь альбомов, а в прошлом году попал в американский Зал славы рок-н-ролла. Рик Окасек пел, играл на гитаре и сочинял песни. Кроме того, он продюсировал других исполнителей.

В 80-х годах Рик Окасек познакомился с американской моделью чешского происхождения Полиной Поризковой, которая стала его третьей женой. Поризкова родила музыканту двух детей. Всего у Окасека было шестеро сыновей. В 2018 году Поризкова сообщила, что они с мужем живут отдельно. Почему она бросила супруга, не уточняется.