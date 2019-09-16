Подсадившую американцев на наркотики компанию готовят к банкротству

Фирма выплатит жертвам 3 миллиарда долларов

Один из фигурантов масштабного процесса против компаний, обвиняемых в формировании зависимости у сотен тысяч американцев – компания Purdue Pharma – подала в суд документы о признании ее банкротом. Это часть сделки с властями, по которой фирма обязуется выплатить жертвам 3 миллиарда долларов – и при этом не будет признавать, что нарушала закон.

26 американских штатов намерены оспорить условия банкротства компании. Они собираются продолжить судебную тяжбу с Purdue Pharma и ее основателями – семейством Саклер. Фирма производит болеутоляющие препараты-опиаты, на нее было подано более 2 тысяч исков от жертв лекарственной зависимости.

Предполагается, что после банкротства Purdue Pharma не прекратит свое существование. На ее основе будет создана новая компания, также производящая лекарства-опиаты – но доход от продажи препарата пойдет в фонд возмещения жертвам зависимости, а также на разработку препаратов для ее лечения.

Процесс против производителей и распространителей опиатов откроется 21 октября. Ответчиками выступают, кроме Purdue Pharma,также Johnson & Johnson и Endo, сети аптек CVS, Rite Aid и Walgreens, а также аптечное подразделение гиганта розничной торговли Walmart. Их обвиняют в том, что в сговоре с распространителями они активно рекламировали и продвигали на рынке лекарства-опиаты, добиваясь максимальной прибыли в ущерб пациентам.

Дональд Трамп объявил борьбу с передозировками лекарственными препаратами одним из приоритетов во внутренней политике. По официальным данным, с 1999 года в США от передозировки болеутоляющими погибли 400 тысяч человек. Считается, что реальная цифра намного больше, передает РИА Новости.