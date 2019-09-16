Убийца авианосцев: видео запуска ракеты подводным крейсером в Тихом океане

Снаряды успешно достигли цели

Атомный подводный крейсер "Омск" на учениях в Тихом океане поразил корабль условного противника. Видео запуска опубликовало Минобороны, передает "ТВ Центр".

Крылатая ракета "Гранит" была выпущена с субмарины на расстояние 350 километров и успешно достигла цели. Район стрельб закрывали боевые корабли и вспомогательные суда Приморской флотилии, а также противолодочные самолеты и истребители МИГ-31 морской авиации.

Напомним, подводный крейсер "Омск" проекта 949А "Антей" вооружен противокорабельными крылатыми ракетами 3М45 (П-700) "Гранит", которые предназначены для уничтожения авианосных ударных соединений, за что получил неофициальное название "убийца авианосцев".