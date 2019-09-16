Названа самая опасная поза для сна

Спать надо 8 часов

Человеку необходим восьмичасовой сон. Не имеет значения, в какое время суток вы спите – главное, "добрать" нужную дозу.

А вот поза для сна играет большую роль, подчеркнул главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой. Спать на боку – вредно для позвоночника, во время сна на живоет повышается внутрибрюшное давление.

Но самая опасная поза для сна – в положении сидя, предупредил медик. "Поза "сидя" плохо влияет на сердце, она увеличивает внутрибрюшное давление, из-за этого возникают отеки. Это чревато расширением вен и тромбозом", — подчеркнул Садовой.

Самое важное - отдыхать не в определенное время суток, а определенное количество часов. Медики рекомендуют восьмичасовой отдых. По словам врача, организм обычно понимает сам, что ему нужно делать – и, если ему надо отдыхать, он попытается включить все механизмы, чтобы это произошло, приводит комментарий специалиста РИА Новости.