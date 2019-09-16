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12-летняя украинка родила на свалке

10:16
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

Мама с сыном чувствуют себя хорошо

Охранникам одной из городских свалок украинского города Ровно пришлось вызывать скорую помощь среди ночи. Они нашли на своем "объекте" рожающую 12-летнюю девочку.
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По данным украинских СМИ, семья юной мамы зарегистрирована в одном из сел Закарпатской области. Предполагают, что она проживала в Ровно с общиной цыган.

"Пациентка была доставлена ​​каретой скорой помощи со свалки в 02:10 ночи, а в 7:10 она уже родила. Роды прошли естественным путем", — рассказала журналистам главврач Ровенского областного перинатального центра Виктория Еникеева.

Девочка на учете в центре не состояла. Более того, выяснилось, что она не понимает ни украинского, ни русского языка – и вообще плохо осознавала, что происходит вокруг. Врачи признались, что подобный случай в их практике произошел впервые. Сейчас девочка с новорожденным сыном чувствуют себя хорошо, передает "Обозреватель". Полиция возбудила уголовное дело о связи с несовершеннолетней.

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