12-летняя украинка родила на свалке

Мама с сыном чувствуют себя хорошо

Охранникам одной из городских свалок украинского города Ровно пришлось вызывать скорую помощь среди ночи. Они нашли на своем "объекте" рожающую 12-летнюю девочку.

По данным украинских СМИ, семья юной мамы зарегистрирована в одном из сел Закарпатской области. Предполагают, что она проживала в Ровно с общиной цыган.

"Пациентка была доставлена ​​каретой скорой помощи со свалки в 02:10 ночи, а в 7:10 она уже родила. Роды прошли естественным путем", — рассказала журналистам главврач Ровенского областного перинатального центра Виктория Еникеева.

Девочка на учете в центре не состояла. Более того, выяснилось, что она не понимает ни украинского, ни русского языка – и вообще плохо осознавала, что происходит вокруг. Врачи признались, что подобный случай в их практике произошел впервые. Сейчас девочка с новорожденным сыном чувствуют себя хорошо, передает "Обозреватель". Полиция возбудила уголовное дело о связи с несовершеннолетней.