Стремительно дорожающая нефть обвалила доллар и евро

На рынок давит атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Резко взлетели цены на нефть - биржи отреагировали на сокращение производства "черного золота" крупнейшим экспортером - Саудовской Аравией. Государству был нанесен серьезный ущерб в результате атаки беспилотников на нефтяные комплексы. Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы. Но США не упустили шанс обернуть и эту ситуацию в свою пользу, обвинив в нападении Иран.

Тревожное утро понедельника первыми встретили азиатские биржи. Вслед за ними открылись европейские торговые площадки. Рынок лихорадит. Как и прогнозировали аналитики, цена на нефть стремительно взлетела.

На Лондонской бирже в первые секунды после открытия баррель марки Brent стоил уже почти 72 доллара. Сырье подорожало сразу на 19%. Это крупнейший рост за всю историю торговли фьючерсами. В среднем, однако, скачек составил 10%. Уже через несколько часов тот же Brent стоил почти 68 долларов за баррель. Фактор, скорее, психологический, поясняют эксперты. Пугает неопределенность и уязвимость нефтяной отрасли.

"Вместе с ценой на нефть взлетит и цена на золото, а также на акции некоторых компаний. Впрочем, последние, скорее всего, пострадают. Речь о тех, кто использует нефтепродукты. Например, авиакомпании и другие транспортные гиганты. Фондовые рынки, безусловно, будут колебаться", - говорит генеральный директор аналитического центра Фрэнсис Лун.

Называют даже цену в 100 долларов за баррель, но это в самых пессимистичных прогнозах. Пока же в Саудовской Аравии производство нефти снижено вдвое. Выйти на прежние показатели Эр-Рияд обещал уже в понедельник. Но затем заявили, что к вечеру понедельника удастся восстановить объемы добычи лишь на треть.

Атаке беспилотников подверглись самый большой в мире перерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик и завод в района Хурайс. Ответственность взяли йеменские повстанцы - хуситы, с которыми саудовское правительство ведет войну уже четыре года. В Вашингтоне не поверили: масштаб, мол, не тот. Госсекретарь Помпео заявил - за атакой беспилотников стоит Иран. Дональд Трамп был уже не столь категоричен.

"Есть все основания полагать, что мы знаем виновного, но ждем от Саудовской Аравии информации о том, кто, по их мнению, стоит за этой атаки, и на каких условиях мы будем действовать!" – написал он в твиттере.

Как именно - теперь ключевой вопрос. Советник по нацбезопасности Джон Болтон со своего поста ушел, но дело его живёт, констатируют аналитики, предрекая новый виток американо-иранского противостояния.

"Администрация Президента США серьезно обдумывала то, что её представители характеризуют как серьёзный военный ответ, хотя некоторые в Пентагоне призывали к сдержанности. Трамп также встречался в воскресенье с министром обороны страны Марком Эспером, однако подробности этой встречи неизвестны", - пишет Washington Post.

В Тегеране все обвинения американцев назвали безосновательными и расценили как очередную попытку давления, еще накануне напомнив: все базы США в регионе находятся в зоне досягаемости иранских ракет. Пресс-секретарь российского президента не исключил, что ситуацию обсудят главы России, Ирана и Турции на предстоящей встрече в Анкаре.

Пока же Вашингтон пытается извлечь из произошедшего дивиденды. Президент разрешил использовать стратегические запасы нефти для стабилизации рынка. Атака дронов повлияла на глобальную энергобезопасность - это оценка уже нашего Минэнерго. Однако поводов для беспокойства там не видят.

"В мире достаточно коммерческих запасов, чтобы в среднесрочной перспективе этот недостаток нефти был покрыт поставками из них. Во многом всё будет зависеть от того, на какой период растянутся последствия нарушения работы нефтяной инфраструктуры этой страны. Сейчас нет необходимости принимать какие-то сверхсрочные меры", - заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Российская экономика от колебаний нефтяных котировок может только выиграть, но незначительно. Доля нефтяных доходов в нашем бюджете постепенно сокращается. Зато на фоне тревожных сообщений с энергетических рынков, укрепился рубль. Сегодня на открытии Московской биржи доллар стоил уже меньше 64 рублей. Евро, по данным на 11:30, упал на 57 копеек.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".