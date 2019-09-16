Зеленскому пригрозили повторением холокоста из-за реформ

Угрозы президенту оставили украинские националисты на месте массового убийства евреев

Очередная скандальная история с осквернениями памятников на Украине. Уже второй раз за последний месяц вандалы испортили монумент жертвам Холокоста в Николаевской области, сообщает "ТВ Центр".

Мемориальный камень, установленный на месте массового убийства 54 тысяч евреев, неизвестные изрисовали нацистской символикой. И оставили записку, адресованную Владимиру Зеленскому и нескольким чиновникам. Помимо оскорблений, в тексте звучит призыв отказаться от земельной реформы, которую официальный Киев пытается провести по требованию Всемирного банка и МВФ.

В противном случае, пригрозили вандалы, действия властей приведут к новому холокосту.